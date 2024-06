3 bagets sinagip, magtiyo nalunod

KAPWA binawian ng buhay ang isang 47-anyos na lalaki at ang kanyang pamangkin matapos silang malunod habang sinasagip ang inaanod na tatlong teenager sa dagat parte ng Barangay Nalicuan, Pasuquin, Ilocos Norte noong Huwebes.

Kinilala ng Pasuquin Police Station (PPS) ang magtiyuhing namatay na sina Willy Calpo, 47, ng Barangay Carusipan, Pasuquin, at pamangkin na si Irish dela Cruz, 19, parehong nakatira sa Barangay Taluyan, Malasiqui, Pangasinan.

Samantala, ang mga na-rescue namang tatlong kabataan ay sina Lorraine dela Cruz, 14; Grace dela Cruz, 18, mga residente ng Barangay Taluyan, Malasiqui, Pangasinan, at Amaya Bulosan, 12, ng Barangay Carusipan, Pasuquin.

Sa report, ayon sa PPS, bago ang insidente ay nagkaroon ng beach outing ang mga biktima sa Pasuquin.

Ayon sa pulisya, pumunta sa dagat sina Lorraine, Grace at Amaya upang mag-swimming ngunit habang lumalangoy ay bigla silang tinangay ng alon at napunta sila sa malalim ng parte ng tubig.

Dito, nakita nina Willy at Irish ang mga teenager kung kayat sila ay agad na lumusong sa dagat upang sagipin ang mga ito ngunit pati sila ay tinangay ng alon sa mas malalim ng parte ng dagat.

Isang residente ng Barangay Nalicuan, Pasuquin na nakilalang si James Cornelio ang lumusong sa tubig at nailigtas lamang sina Lorraine, Grace at Amaya habang ang magtiyuhin (Willy at Irish) ay naiwan at tuluyang nalunod.

Agad na dinala sa ospital ang magtiyuhin ngunit sila ay dead-on-arrival na, ayon sa medical expert. (Allan Bergonia)