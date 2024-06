Namumurong masibak sa puwesto ang suspendidong Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo dahil sa isyu ng citizenship nito na lalong lumutang matapos kumpirmahin ng National Bureau of Investigation (NBI) na pareho ng fingerprint ang alkalde at isang Chinese national na nagngangalang Guo Hua Ping.

Ayon kay Senador Risa Hontiveros, wala ng kawala pa si Guo at hindi na maitatanggi na siya at si Guo Hua Ping ay iisang tao.

Aniya pa, ito na ang pinakamabigat na ebidensiya para palayasin sa puwesto si Guo.

Kapag nahatulang guilty ng korte, sinabi ni Hontiveros na pagdudusahan muna ni Guo ang sentensiya laban sa kanya sa kulungan bago tuluyang ipa-deport.

“So, kumbaga, hindi lang free pass na madedeport at doon na lang niya harapin `yung consequences sa kung saang bansa siya idedeport, but she will have to face the consequences kapag napatunayan ng mga korte natin na nilabag niya ang mga batas ng ating Republika,” dagdag ng senador.

Si Guo, kasama ang iba pang indibidwal ay nahaharap sa kaso ng human trafficking charges na isang non-bailable offense.

Kinakasa na rin ng Office of the Solicitor General (OSG) ang quo warranto case laban kay Guo na maaaring magresulta sa pagkatanggal niya sa kanyang puwesto bilang alkalde ng Bamban.

Sabi ni Hontiveros, mas lalong madidiin si Guo kapag napatunayang ninakaw niya ang identity ng ibang tao at ginamit sa pagtakbo sa politika.

“If she’s proven to have stolen an identity and used that to run for public office, in effect, kung ang kaso na hinaharap natin ay isang Chinese national, who posed as a Filipino, para makakuha ng isang elective office. At kasabay pa niyan, nag-identity theft ng isang Pilipina para mabigyan ng cover ang mga POGO sa kanilang iba’t ibang mga criminal activities. So, mabibigat na usapin iyan,” ani Hontiveros.

Samantala, sinabi ni Solicitor Menardo Guevarra na kanila nang inihahanda ang quo warranto case laban kay Guo kasunod ng kumpirmasyon ng NBI na pareho ang fingerprint ng alkalde sa Chinese passport holder na si Guo Hua Ping.

“The NBI’s finding is the breakthrough that the OSG has been waiting for. It clears up many questions about the mayor’s true identity, including her citizenship,” pahayag ni Guevarra sa panayam ng GMA News Online. (Dindo Matining/Reymund Tinaza)