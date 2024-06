Uwi ka na, dali! – Chiz: Heart Evangelista pasabog awra, nagpasilip ng alindog sa Paris

Kaloka ang latest pasabog ni Heart Evangelista sa Instagram, na video nga na kung saan ay halos silip na silip na ang kanyang alindog o boobey.

Kung halos takip na takip ang lower part niya sa suot na long black skirt, ang upper part naman ay parang mga pinagtagpi-tagping bulaklak na lang ang ipinantakip, na color nude pa kaya iisipin mo talagang halos lantad na ang lahat sa kanya.

At kung isu-zoom mo nga `yon, maaaninag mo naman talaga ang boobey ni Heart! And for sure, ang daming gumawa noon!

Well, ang ganda-ganda rin ni Heart sa reel na `yon. Sabi nga, iba rin ang face card ni Heart, na talagang mapapatingin ka nang paulit-ulit sa kanya.

Iba rin kasi mag-isip ng concept si Heart, na alam mong isang buong team ang nag-i-effort, ha! Panalong-panalo talaga ang awra niya sa Paris Couture Week.

Pero, ang mas nakakaloka rin ay ang panawagan ng mister niyang si Senate President Chiz Escudero. Tila naapektuhan, o na-miss ni mister ang misis niya dahil sa reel na `yon!

“Antagal mo na diyan darling ha! Tapos may pasabog ka pang ganiyan? Uwi ka na! Daliiii! Hahahaha!” sabi ni Sen. Chiz.

“Whahahahahahaha! Wait!” sagot naman ni Heart.

Pati ang friend ni Heart na si Bea Alonzo ay nag-react din sa pasabog niyang `yon sa Paris Couture Week.

“Grabe siya!” sabi ni Bea.

“We must do this together sister. Gagawin ko lahat pumayag ka lang. Love you!” sabi ni Heart kay Bea.

“May mapapauwi na ng maaga dear!” sabi naman ng isang nagngangalang Iza.

“Hahahaha, heto na pack up na raw tayo! Thank you for helping me here. I needed your heart,” sagot ni Heart.

“Whoever did the makeup is on point!” hirit naman ni Michelle Dee.

“Aww it was meee this day, thank you. We shall repeat!” sagot ni Heart.

Oh, bongga, di ba?