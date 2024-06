TVJ may malaking selebrasyon sa July 1

Makasaysayan ang July 1, 2023 sa Dabarkads worldwide dahil sa araw na ito muling napanood sa TV ang noontime show nina dating Senate President Tito Sotto, Vic Sotto, at Joey de Leon.

Kung matatandaan, noong May 31, 2023, nagpaalam ang Dabarkads hosts sa TAPE, Inc. at napalipat nga sila ng mga bagong hosts sa ‘Eat Bulaga’ sa Channel 7.

Kaya naman sa buong buwan ng Hunyo last year ay hindi napanood sa TV sina Tito, Vic, at Joey, pati na rin sina Jose Manalo, Wally Bayola, Paolo Ballesteros, Ryan Agoncillo, Maine Mendoza, Ryzza Mae Dizon, Carren Eistrup, at Allan K.

At noong July 1 nga ang araw na unang ipinalabas sa TV5 ang ‘E.A.T.’, kaya muling nakabalik sa television ang buong Dabarkads at muli rin nilang inawit ang iconic theme song ng ‘EB’.

Kung matatandaan, nagkaroon pa ng legal battle ang TVJ at TAPE, Inc. bago tuluyang nabawi nina Tito, Vic and Joey ang titulong ‘Eat Bulaga’.

At sa darating na Lunes, July 1, ise-celebrate ng Dabarkads noontime show ang kanilang first anniversary sa TV5.

Super promote at invite nga ang mga hosts ng ‘EB’ na dapat abangan daw ang special anniversary show nila sa Monday at marami raw surprises at prizes.

Ang bilis talaga ng panahon, dahil nga sa nasabing paglipat ng TVJ sa TV5 ay nagkagulo at nabago ang viewing habits ng mga Pinoy tuwing tanghalian.

Nagkaroon ng rigodon ang mga channel ng mga paborito nilang noontime TV shows.

From TV5 kasi ay lumipat sa GTV ang kalaban nitong ‘It’s Showtime’ at ngayon nga ay nasa main channel na rin sila ng GMA-7, ha!

‘Yun na! (Ogie Rodriguez)