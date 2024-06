Hinihiling ng mga negosyante kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na isama sa kanyang pagpipilian bilang kalihim ng Department of Education (DepEd) sina Senador Sonny Angara, Department of Social Welfare and Development (DSWD) Secretary Rex Gatchalian, Negros Occidental Rep. Francisco “Kiko” Benitez, at dating Finance Undersecretary Milwida Guevara.

Sa pahayag kahapon (Hunyo 28), sinabi ni Philippine Business for Education (PBEd) President Chito Salazar na mahalagang masiguro ang maayos na transition sa DepEd at mabilis na makapili ng bagong kalihim nito.

Mahalaga aniya na karanasan at kuwalipikasyon ang gagamiting batayan sa pagpili ng DepEd secretary at hindi politika.

Aniya, mahaba na ang karanasan ni Angara at matagal nang nagtatrabaho sa lehislatura at nagsulong ng mga patakaran para sa edukasyon. Isa siya sa mga naghain ng Senate Joint Resolution No. 10 na nanawagan sa pagbuo ng Second Congressional Commission on education (EDCOM 2). Patapos na rin anila ang termino ni Angara at maaari pa nitong ipagpatuloy ang mga sinimulan niya sa iba namang katungkulan.

Kinilala naman ng PBEd ang mga adhikain ni Gatchalian sa reporma sa edukasyon sa Valenzuela at patunay ito ng kanyang kakayahan. Makatutulong din umano ang kanyang karanasan bilang kalihim ng DSWD, pagiging alkalde at diskarte sa pagtugon sa learning crisis sa bansa.

Si Benitez naman ay isa sa mga nagsulong ng EDCOM 2 at isa sa mga commissioner nito. Co-chairperson din siya ng Early Childhood Care and Development and Basic Education Standing Committee at naging pangulo ng isang unibersidad.

Pangulo naman si Guevara ng Synergeia Foundation na laganap ang mga proyekto at programa sa edukasyon at nakikipag-ugnayan sa mga local government unit.

Isang non-government organization ang PBEd na itinayo ng pinakamalalaking negosyante sa bansa para isulong ang pagpapalakas ng edukasyon sa Pilipinas. (Eileen Mencias)