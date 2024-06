‘Showtime’ kulang saya ‘pag wala si Anne Curtis

Nananawagan na ang mga fan ni Anne Curtis na bumalik na siya sa ‘It’s Showtime’ dahil matagal-tagal na nga raw siyang hindi nagpapakita.

Sabi nga ng mga fan, iba ang saya kapag kasama si Anne. Iba ang naidudulot nitong energy kapag nakikipag-banter kina Vice Ganda, Vhong Navarro, Jhong Hilario, Ogie Alcasid at Kim Chiu.

Heto nga ang panawagan ng mga fan kay Anne:

“Miss ka na namin sa Showtime.”

“Comeback to Showtime na.”

“When can we watch you at Showtime again? We miss you.”

“Bumalik ka na po sa show, hindi na kami galit.”

“We miss you Anne. Wala ka nang paramdam sa Showtime, ha!”

“Bakit hindi ka na nagpapakita sa ‘Showtime’?”

Well, again, iba rin kasi ang energy ni Anne kapag nasa show siya. Mas masaya, mas buhay na buhay, at mas maraming nakaka-relate na kababaihan, lalo na ang mga nanay. (Dondon Sermino)