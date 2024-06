Paulo Avelino nilinaw ‘di inihahatid pauwi si Kim Chiu

Isa sa mga most requested love team ng mga kababayan natin dito sa Pilipinas at maski sa ibang bansa ang KimPau.

Looking forward nga sina Kim Chiu at Paulo Avelino na makita, mapasaya, at mapaligaya ang mga kababayan natin.

Ngayong buwan nga ay pumunta sila sa Dubai at sa iba’t ibang lugar sa Pilipinas bilang pasasalamat sa mga kababayan natin na walang sawang sumusuporta sa kanila.

Isa nga sa pinuntahan nila ay ang province ng Albay kung saan naging trending ang jump shot photo nila na ang background ay ang Mayon Volcano.

Kaya sa interview sa kanila ni MJ Felipe ng ABS-CBN Integrated News ay hiningian sila nito ng reaction.

Sey ni Paulo, “Lagi naman nagpapakita sa akin ang Mayon!”

“Lagi niyang sinasabi ‘yun, uy minsan lang daw magpakita ‘yan sa mga taong mababait lang daw, sabi niya sa akin, lagi ko naman nakikita ng buo ‘yan eh,” reply ni Kim.

Tinanong din sila ni MJ tungkol sa ‘hintayan’ issue sa set ng ‘What’s Wrong with Secretary Kim’ na kinumpirma mismo ng direktor nila na si Direk Chad Vidanes.

“Hindi naman totally naghihintayan pero alam mo ‘yung hiya, ‘yung nahihiya ka sa co-actor mo dahil minsan inuuna ‘yung mga eksena mo, siyempre nahihiya ako kay Kim dahil may eksena pa siya. Kung isang eksena na lang, hintayin ko na lang matapos,” paglilinaw ng aktor.

Dinenay rin ni Paulo na hinahatid niya ang kanyang ka-love team sa bahay nito after ng kanilang taping.

Sey nito, “Layo ng bahay ni Kim. After ng taping I’m sure pagod na kami pareho, deretso na (uwi).”

Samantala, ngayong June 30, ang mga kababayan naman natin sa Birmingham sa United Kingdom ang kanilang pasasayahin sa ‘Linlang Pasasalamat Show’ na gagawin sa Woodgate Valley Country Park.

“Ang dami nating mga kapamilya at kababayan all around the world, so we’re happy that we get to perform and bring happiness,” sey ni Paulo.

Bonggels! (Byx Almacen)