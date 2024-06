Pambato ng Cebuana Lhuillier na si AJ Lim abante sa quarters

SUMULONG si Cebuana Lhuillier sports ambassador AJ Lim sa quarterfinals ng ITF M15 Tianjin Tournament.

Ang reigning PCA Open champion ay patuloy na kumikinang sa mundo ng tennis sa kanyang pag-abante sa quarterfinals ng ITF M15 Tianjin Tournament sa China.

Ipinamalas ni Lim ang kahanga-hangang husay at determinasyon, na dinaig ang lokal na katunggali na si Hanyi Liu, 6-1, 6-3, nitong Miyerkoles, Hunyo 26.

Sa opening round, tinalo rin ni Lim ang 24-anyos na si Sheng Tang na 7-5, 3-0 (retired).

Galing si AJ sa back-to-back title win sa Lucena at Butuan, pumasok siya sa Tianjin Tournament nang may kumpiyansa. Laban kay Liu, isang dating No. 719 sa ATP rankings, ipinakita ni Lim ang kanyang dominasyon sa pamamagitan ng pagkuha sa unang set, 6-1 pagkatapos ng isang nagniningas na simula.

Sa kabila ng mas mapagkumpitensiyang ikalawang set, nakita ang determinasyon ni Lim na masira niya ang 3-3 tie at manalo sa susunod na tatlong laro para masigurado ang kanyang panalo.

Ayon kay Cebuana Lhuillier President Jean Henri Lhuillier, kahanga-hanga ang determinasyon ni Lim.

“Kami ay palaging naniniwala sa potensiyal ni AJ na mangibabaw sa tennis field, magtrabaho kasama ang batang talentong ito at panoorin siyang maging pinakamahusay na bersiyon ng kanyang sarili,” sabi ni Lhuillier.

Masigasig na hinihintay ni Lim ang kanyang susunod na kalaban, ang mananalo sa pagitan ng isa pang manlalarong Chinese, si Zhenxiong Dong, at Grigoriy Lomakin ng Kazakhstan.

Sa edad 25, si Lim ay isang dating world No. 12 sa ITF juniors singles upang itatag ang kanyang sarili bilang top-ranked men’s singles player sa Pilipinas. (Abante Sports)