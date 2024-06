Ikinasa ni Senador Risa Hontiveros ang isang imbestigasyon sa nakaambang pagsara ng Sofitel Philippine Plaza sa unang araw ng Hulyo 2024.

Sa Senate Resolution No. 1059, iginiit ni Hontiveros na mahalagang tingnan ng kapulungan ang labor issue sa Sofitel para sa kapakanan ng mga manggagawa nito na mawawalan ng trabaho.

Binigyang-diin pa ng senador na kailangang malaman kung lehitimo ang pagsasara ng Sofitel at ang magiging epekto nito sa labor policies sa hospitality sector.

Sa pahayag ni Hontiveros nitong Biyernes, Hunyo 28, binanggit nito ang mga ulat na hiniling ng Philippine Plaza Holdings Inc. (PPHI) na palawigin pa ng 25 taon ang pangungupahan ng hotel sa lupain nap ag-aari ng Government Service Insurance System (GSIS).

Ang PPHI ang may-ari ng Sofitel na kasalukuyang pinamamahalaan ng Accor S.A.

“However, on May 10, 2024, the hotel announced that it was closing down permanently, despite brisk business, citing risks flagged by safety auditors involving the age of the building as well as existing structural defects,” ayon sa pahayag ng senador.

Iginiit ni Hontiveros na dapat pakinggan ang mga lehitimong saloobin ng mga empleyado ng Sofitel at magkaroon ng transparency sa panig ng PPHI sa tunay na dahilan ng pagsasara ng hotel.