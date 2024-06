Nanay ni Piolo Pascual, ninakawan ng sasakyan

Ginamit ni Piolo Pascual ang Instagram para manawagan sa nangyaring nakawan sa lugar ng kanyang nanay sa Amerika.

Kaloka nga na pati sasakyan ng mommy niya ay ninakaw!

“Never thought I’d ever post something like this, but my mom’s car was stolen last night at 1:00am in West Covina/Nogales. I know it’s a lot to ask, but if anyone has seen this car, please contact me,” sabi ni Piolo.

Kaloka, ‘di ba?

Habang sinusulat ito ay wala pang latest development o bagong post si Piolo tungkol dito. Makikita sa kanyang Instagram story ang pagtakbo niya ng topless sa kung nasaan siya ngayon.

Makikita rin ang iba’t ibang ni-repost niya tungkol sa papuri sa kanyang akting sa ‘Mallari’ na patok din ngayon sa isang streaming app.

At siyempre, may mga papuri rin tungkol sa akting niya sa teleserye niya ngayon, ang ‘Pamilya Sagrado’.

Bongga! (Dondon Sermino)