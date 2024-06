Malaya na si Leila

Noong Nobyembre, nakalabas ng piitan si Leila de Lima. Ngayon, sa wakas, hindi lang pisikal na malaya si Leila: Malaya na rin ang isipan at diwa niya, dahil malinis na sa wakas ang pangalan niya. As it should be.

Nitong nakaraang linggo, lumabas na ang desisyon: Ipinawalang-sala si Leila de Lima sa ikatlo at huling kasong isinampa sa kanya ng nakaraang administrasyon kaugnay sa gawa-gawang alegasyon ng pakikisangkot sa droga.

Mahigit pitong taon mula nang unang inilabas ang mga kasinungalingan ukol sa pagkakaugnay ni Leila sa droga. Sa malaking bahagi noon, nasa piitan siya. Pinagtangkaan pa ang buhay niya habang nasa kulungan. Pitong taon nating idinidiin: Inosente si Leila, at ang tanging dahilan kung bakit siya siniraan at piniit ay dahil nanindigan siya laban sa walang habas na pagpatay at karahasan ng rehimeng Duterte. Pitong taong dinungisan ang mabuting pangalan ng isa sa mga pinakatapat, pinakamatapang, at pinakamarangal na lingkod-bayan na nakilala ko.

Ang totoo: Sa kabila ng pagpapawalang-sala sa kanya, malamang, mananatili ang dungis. Mananatili ang mga naniniwala sa gawa-gawang mga kuwento. Dahil siguro sa loyalty nila sa unang nagpakalat ng kuwento. O baka dahil sa pride. O baka dahil nasa punto na tayo ng politika na may mga taong hindi kayang maniwala na may matino pa ring lingkod-bayan.

Iyan ang naging epekto ng orkestradong paninira. Alam nila– ng mga Duterte at ng mga kasabwat nila– na walang katotohanan ang kuwentong ito, simula pa lang. Hindi ito maling akala lang: Malagim at halang-ang-bitukang pagsisinungaling ito para sa politikal na layunin.

Kaya nga ang tanong ko: So paano, ganoon na lang? Ninakaw ninyo ang pitong taon ng buhay ni Leila– pitong taon sanang nakapagsilbi pa siya, nakatulong sa kapwa, nakapiling ang pamilya– tapos, ngayong napatunayang kasinungalingan ang paratang, wala lang?

Hindi dapat. Ginamit ng mga Duterte ang posisyon niya para gipitin si Leila. Mismong mga nag-recant, sinasabing pinilit at pinressure sila. Pinilit silang magsinungaling. May mga kasong puwedeng isampa kaugnay nito.

Alalahanin din natin: Eleksyon na sa 2025, at nababalitang tatakbo si Duterte at ang kanyang mga anak. Bukod pa sa korte, may paraan para tayo mismo ang magpanagot sa kanya: Ang balota.

Pinakamahalaga, balikan natin ang dahilan kung bakit ba ginipit si Leila. Di ba dahil sa imbestigasyon niya sa madugong drug war ni Duterte?

Ongoing ang imbestigasyon ng International Criminal Court sa mga pagpaslang, sa paggamit ng makinarya ng kapulisan, sa pagsasantabi ng sistemang pangkatarungan para isulong ang giyera kontra droga. Kung susulong ito, at mapapatunayan ang dapat patunayan, mananagot sa wakas si Duterte at ang kanyang mga alipores.

Walang mas lilinaw na pruweba na tama at inosente si Leila, mula’t sapul pa lang, kaysa sa pagpapanagot kay Duterte sa ICC.