Mag-amang LeBron, Bronny James natupad pangarap maging teammate

SA Day 2 ng 2024 NBA Draft nitong Huwebes, 24 na pangalan pa ang unang natawag bago narinig ni Bronny James ang pangalan niya sa No. 55.

“With the 55th pick in the 2024 NBA draft, the Los Angeles Lakers select Bronny James from the University of Southern California,” ang announcement ni NBA deputy commissioner Mark Tatum sa pick.

Kaya opisyal nang NBA draftee si Bronny, 19, ipinanganak bago ang ikalawang season ni LeBron James sa liga.

Kapag pinapirma ng LA si Bronny at hindi ginamit ni LeBron ang player option para kumalas sa Lakers, safe nang sabihin na parehong purple and gold ang suot ng mag-ama sa 2024-25.

Sila ang magiging kauna-unahang mag-ama na sabay maglalaro sa isang team sa NBA.

Guard si Bronny, nakalistang 6-foot-4 pero nasukat na 6 feet, 1 1/2 inches sa draft combine. Maliit para sa standard sa NBA, pero bumawi naman siya sa liksi at depensa.

“Bronny is, first and foremost, a person of high character,” bida ni Lakers general manager Rob Pelinka. “And second, he is a young man that works incredibly hard.”

Maraming sisigaw ng “nepotism” at sasabihing kinuha lang ng Lakers si Bronny dahil si LeBron ang ama. Bago inihayag ang pick, tinawagan ni Pelinka at ng Lakers staff kasama si new coach JJ Redick si Klutch Sports CEO Rich Paul at nakausap si Bronny. (Vladi Eduarte)