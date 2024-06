Kris Aquino pumayat uli?

Nag-share sa kanyang Facebook account si Ms. Mary Ann Opeña ng pictures na kasama niya si Kris Aquino, pati pictures na kasama naman niya si Bimby.

Nakausap namin ang kapatid ni Tita Mary Ann, si Kimora Bernabe, at ikinuwentong dumalaw nga raw kay Kris sa bahay na inuupahan nito sa Orange County, California, ang kanyang ate.

Sey ni Kimora, “Kasama ni Ate Mary Ann na dumalaw kay Kris si Ogie Diaz.”

Napansin lang ni Kimora na medyo pumayat na naman si Kris sa pictures na shinare ni Tita Mary Ann.

“Noong nagpunta kasi ako para gupitan si Bimby, nag-gain na ng weight si Kris. Pero sa pictures nila ni Ate Mary Ann, pumayat na naman si Kris,” tsika ni Kimora.

Pero parang ganun naman talaga si Kris dahil sa sakit niya. Minsan magge-gain ng weight at biglang mangangayayat na naman.

Anyway, always praying for Kris at sana ay tuluyan na nga siyang gumaling! (Jun Lalin)