Jia De Guzman, Alas babawian Vietnam

SASAILALIM muli sa isa pang matinding hamon ang Alas Pilipinas women’s squad sa pagharap nito sa pinakamatinding acid test sa FIVB Women’s Volleyball Challenger Cup na idaraos ng Philippine National Volleyball Federation (PNVF) sa Hulyo 4-7 sa Ninoy Aquino Stadium.

Isang makasaysayang bronze medalist sa AVC Challenge Cup para sa kababaihan nakaraang buwan lamang, ang Alas Women ay kailangang makipaglaban sa parehong koponan na pinigilan sila na makaabot sa gintong medalya sa continental tournament na Vietnam.

“Mahirap sa Day 1 para sa Alas Pilipinas, ngunit sigurado na bibigyan nila ng matinding laban ang Vietnamese,” sabi ni PNVF President Ramon “Tats” Suzara.

Ang Alas Pilipinas-Vietnam duel ay nakatakda sa 6:30pm sa Hulyo 5 pagkatapos ng laban sa pagitan ng Czech Republic at Argentina sa alas-3.

Bubuksan ng Puerto Rico at Kenya ang labanan sa 3pm habang ang Belgium at Sweden ay maghaharap sa ganap na alas-5 sa Hulyo 4.

Ang mga mananalo ay uusad sa semifinals hanggang sa finale sa ilalim ng win-or-go-home format ng torneo na kung saan ang nangungunang koponan ay sasampa sa Volleyball Nations League (VNL) sa susunod na taon.

Ang PNVF ay nagho-host ng isa pang pangunahing internasyonal na kumpetisyon mula sa napaka-matagumpay na VNL Men’s Week 3 sa SM Mall of Asia Arena.

Ninanamnam pa rin ng Alas Pilipinas ang third place finish—ang pinakamahusay ng bansa sa continental stage—sa AVC Challenge Cup kung saan ang team captain na sina Jia Morado-De Guzman at Angel Canino ay itinanghal na Best Setter at Best Opposite Spiker, ayon sa pagkakasunod.

Idonagdag ang pro star na si Jema Galanza at mga collegiate aces na sina Bella Belen at Alyssa Solomon sa koponan ni Brazilian coach Jorge Edson Souza de Brito na mayroon ding Fifi Sharma, Thea Gagate, Sisi Rondina, Eya Laure, Faith Nisperos, Vanie Gandler, Dawn Macandili-Catindig, Julia Coronel, Jen Nierva, Dell Palomata, Cherry Nunag at Arah Panique. (Lito Oredo)