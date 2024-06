High tech na gadget ng Chinese spy sisilipin na

MULING bubuksan ng Philippine National Police (PNP) ang imbestigasyon sa Chinese na dinakip sa Makati City kamakailan sa hinalang isa itong espiya sa bansa.

Ito’y matapos bigyan ng Quezon City Regional Trial Court Branch 90 ng Warrant to Examine ang pulisya para sa digital forensic examination sa mga high-tech na gamit ni Yuhang Liu na dinakip ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection (CIDG) sa Makati City noong Mayo dahil sa panunutok ng baril at makumpiskahan ng mga communication hacking device.

Ayon kay CIDG National Capital Region Chief Police Col. Joel Ana, na-turn over na kahapon ng CIDG sa PNP Anti-Cybercrime Group ang mga gamit na subject ng warrant.

Kasama sa mga gamit na pinasusuri ng CIDG sa ACG ang mga cellphone, antenna system, radio receiver/transmitter, router, aerial drone pati na ang tablet at laptop ng Chinese.

Naantala ang digital forensic examination sa nasabing mga gamit dahil Warrant to Disclose Computer Data at hindi Warrant to Examine ang inilabas ng Makati RTC Branch 148 kaya kaila­ngan ng CIDG na mag-apply nito sa ibang korte.

Nasa kustodiya ng CIDG sa loob ng Camp Crame si Liu at inaayos na ang paglilipat nito sa PNP Custodial Facility. (Edwin Balasa)