Hannah Claire Avellaneda naka-3 ginto sa ROTC Games

ZAMBOANGA CITY – TATLONG gintong medalya ang nabingwit ni Philippine Navy cadet Hannah Claire Avellaneda sa women’s chess sa ginaganap na 2nd Philippine ROTC Games 2024 Mindanao Qualifying Leg dito.

Unang ginto na sinuot ni 20-year-old Avellaneda ang standard event na nilaro sa ZSCMST Library at saka dinomina ang rapid at huli ang blitz na parehong itinulak ang mga piyesa sa Western Mindanao State University.

Ayon kay Avellaneda, isang 3rd year Bachelor of Science in Marine Transportation student sa Zambonga State College of Marine Sciences and Technology, masaya siya sa pagkakapanalo bagaman hindi niya ito inaasahan dahil magagaling din ang kanyang mga nakalaro.

“Sasali po ako sa National finals sa Indang, gagawin ko po ang lahat para manalo, alam ko pong mas magagaling ang makakalaban ko,” saad ni Avellaneda.

Tatlo rin ang nahablot na gold medal ni Shaina Jane Isnani ng Mindanao State University – Sulu sa Philippine Air Force, nagwagi siya sa standard, rapid at blitz event.

Sa men’s side Philippine Army, kinalawit naman ni Mike Jerrick Boquil ng Makilala Institute of Science and technology ang ginto sa tatlong division.

Ganoon din si Kurt Pelayo sa Philippine Air Force mula sa Western Mindanao State University, kuminang din sa tatlong event na pinaglabanan sa chess.

Samantala, tutungo rin sa Indang, Cavite sa national finals si Army cadet, Maybeline Bandiala ng Northern Mindanao State College of Science and Technology na sumungkit ng ginto sa standard at blitz.

Susulong din ng piyesa sa national finals sina Emmanuel John de Guzman at Cloyd Mesia na parehong navy cadets matapos tangayin ang ginto sa blitz at standard events ayon sa pagkakasunod, wagi rin ang huli sa rapid competition. (Elech Dawa)