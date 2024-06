Gilas yuko sa Turkey! June Mar Fajardo, Kai Sotto ‘pinutakti’ ng foul trouble

NAPINTAHAN ng Gilas Pilipinas ang ilang aspeto ng laro na maaaring maging problema sa pagsabak sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Latvia sa July 2-7.

‘Yun ang foul trouble at depensa sa long-range shooters.

Sa 83-74 loss ng Filipinos sa Turkey Biyernes ng madaling araw, maagang na-foul trouble sina big men June Mar Fajardo at Kai Sotto.

Natawagan pa ng unsportsmanlike foul si Sotto sa third quarter bago na-fouled out 2 1/2 minutes sa laro. May apat na fouls si Fajardo.

Nagbigay ang Filipinos ng 22 free throws, 18 dito ang ipinasok ng home team. Pito lang ang freebies ng Gilas.

Mula sa 3-point range, 14 for 41 ang Turkiye – lima rito kay 2023 NBA draftee Tarik Biberovic na tumapos ng game-high 23 points huli ang dagger na nagtulak sa hosts sa 81-73 lead.

Inilista ni Can Korkmaz ang 10 sa kanyang 12 points sa third quarter nang lumamang ang Turkey 64-56 matapos ang manipis na 42-40 edge sa break.

May isang friendly pa ang Gilas laban sa Poland Linggo ng madaling araw (oras sa Manila) bago ang OQT sa Riga laban sa host Latvia at Georgia.

“We only have one shot to make it to the Olympics and we cannot be satisfied with almost winning,” giit ni team manager Richard del Rosario. “We move on to the next game with a firmer belief that we can hold our own against higher-ranked teams with a real chance of reaching our mission of making it to Paris.”

Giniyahan ng 21 points ni Justin Brownlee ang Gilas, bumakas si Fajardo ng 17 points, 11 rebounds pero wala nang ibang naka-double digits.

May 9 points si Carl Tamayo, tumapos si Sotto ng 7 points, 3 rebounds, 4 assists. Naka-4 points lang si Dwight Ramos pero bumawi sa bagong role na facilitator ng opensa sa ipinamigay na 7 assists, humablot pa ng 8 rebounds. (Vladi Eduarte)