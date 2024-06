Tapos na ang maliligayang araw ni dating Negros Oriental Rep. Arnolfo Teves Jr. matapos aprubahan ng Timor-Leste ang extradition laban sa kanya, ayon kay Department of Justice (DOJ) Secretary Jesus Crispin Remulla.

Ikinatuwa ng kalihim ang desisyon ng Timor-Leste na pauwiin sa Pilipinas ang pinatalsik na mambabatas base sa extradition request ng bansa.

“This victory is not just for the DOJ alone but the entire Philippines and for every single Filipino who believes that our criminal justice is truly working,” ani Remulla sa isang pahayag nitong Biyernes, Hunyo 28.

Hindi na aniya matatakasan ni Teves ang mga kinakaharap na kaso sa bansa.

“Teves’ hide and seek tactics have come to an end, he can no longer evade the legal consequences of his actions and should answer the charges fair and square,” ayon kay Remulla.

Mabibigyan din aniya ng pagkakataon si Teves para humarap sa hukuman at patunayan kung inosente nga siya sa mga kasong ibinibintang laban sa kanya.

Ipinahayag naman ni Atty. Ferdinand Topacio, abogado ni Teves, na mananatili pa rin ito sa Timor-Leste dahil magsasampa sila ng apela.

“Hindi pa ipapatupad `yung extradition request habang hindi pa po tapos `yung appellate process,” giit ng abogado.

Nakasaad aniya sa Code of Civil Procedure ng Timor-Leste na mayroong 30 araw para maghain ng apela matapos ipagkaloob ang extradition request.

Kinumpirma rin ni Topacio na natanggap niya ang abiso noong Huwebes, Hunyo 27, na inaprubahan ng Court of Appeals ng Timor-Leste ang extradition request ng gobyerno ng Pilipinas laban kay Teves.

Samantala, bukod umano sa apela sa extradition case, hihirit muli ang kampo ni Teves ng asylum sa Timor-Leste.

Nahaharap si Teves sa 10 kaso ng murder, 12 frustrated murder at apat na attempted murder sa Manila Regional Trial Court Branch 51 kaugnay ng pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at siyam na iba pa noong Marso 4, 2023. (Prince Golez/PNA)