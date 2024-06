Dingdong Dantes suportado si Vilma Santos

Humarap si AKTOR PH Chairman Dingdong Dantes sa isang media conference na ginanap sa Manila Hotel nitong Biyernes ng tanghali para pormal na ipahayag ang suporta ng grupo nila sa nominasyon ni Vilma Santos bilang National Artist.

Flinex din ng mister ni Marian Rivera ang maraming dahilan para masabing karapat-dapat ang Star for All Seasons na maging National Artist, ha!

Hindi lang pala grupong pinamumunuan ni Dingdong ang nag-nominate kay Ate Vi para maging National Artist, ha! Pati ang Regal Entertainment, Viva Films, Star Cinema, at iba’t ibang mga grupo ay suportado ang nanay ni Luis Manzano.

Ang bongga nga ni Ate Vi at talaga namang marami ang nagsusulong na maging National Artist siya, ha!

Noong Huwebes nga ay isinumite na sa NCCA (National Commission for Culture and the Arts) ang mga dokumento na magpapatunay na dapat lang na ma-nominate si Ate Vi bilang National Artist.

So bongga!