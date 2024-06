Libre na ang entrance exam fee para makapag-aral sa kolehiyo ang mga mahihirap subalit matalinong estudyante matapos maging ganap na batas noong Hunyo 14 ang Republic Act No. 12006 o ang Free College Entrance Examinations Act.

Layunin ng batas na tulungan ang mga mahihirap na estudyante subalit mayroong potensiyal para sa academic excellence.

Sakop ng bagong batas ang mga graduating student na kukuha ng college entrance examination sa mga pribadong institusyon o kolehiyo.

Gayunpaman, may limang kondisyon ang batas para maging libre ang college entrance exams.

Una, ang graduating student ay dapat natural-born Filipino citizen; ikalawa, dapat nasa Top 10 ng graduating class; ikatlo, kabilang ang pamilya ng estudyante sa pinakamahihirap na antas batay sa itinakda ng National Economic and Development Authority (NEDA).

Ikaapat na kondisyon, ang mga kuwalipikadong estudyante ay kailangang mag-apply para sa college entrance exam sa alinmang pribadong kolehiyo sa bansa; at ika-lima, kailangang makatugon sa requirements ng mga pribadong paaralan.

Inatasan ang Department of Education na gawin ang Implementing Rules and Regulations (IRR) sa loob ng 60 araw, sa tulong ng Coordinating Council of Private Educational Associations of the Philippines. (Aileen Taliping)