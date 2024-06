Chinese boss ng porac hub nahuli sa clark

ISA sa mga mataas umanong opisyal ng sinalakay na scam farm sa Porac ang naaresto sa leisure park sa Clark, Angeles City sa Pampanga kahapon nang madaling-araw.

Sa press briefing sa Camp Crame, sinabi ni Philippine National Police – Criminal Investigation and Detection Group (PNP-CIDG) Director PMGen. Leo Francisco na isa itong Chinese at natunton nila ito batay sa natanggap nilang impormasyon na nagtatago ang Porac hub big boss sa Fontana leisure park.

Aniya, sinalakay ng mga operatiba ng CIDG ang limang villa sa Fontana leisure park kahapon nang madaling-araw kung saan nakorner ang Chinese sa isa sa mga silid dito.

Kakasuhan aniya ito ng paglabag sa human trafficking, physical injury at Access Devices Regulation Act.

Samantala, sinabi ni PAOCC Undersecretary Gilbert Cruz na rest house umano ng mga big boss ng scam farm ang ilang residential villa sa lugar.

Aniya, 20 indibidwal, kabilang ang ilang Chinese, Singaporean at Malaysian ang dinampot ng Special Action Force (SAF) at CIDG sa lugar at nasa kustodiya na ang mga ito ng PAOCC.

Dinampot din ang isang driver na umano’y dating pulis, isang security guard at isang interpreter matapos silang maaktuhan sa loob ng mga ni-raid na villa.

Samantala, sinabi ni Cruz na mga business partner umano ng suspendidong si Bamban Mayor Alice Guo ang mga big boss ng scam farm na sina Zhang Ruijin at Huang Zhiyang na rumerenta sa sinalakay na residential villa.

Aniya, nakakulong ngayon sa Singapore si Zhang Rujiin dahil sa kaso ng money laundering.

Si Huang Zhiyang naman ang umano’y isa sa mga boss ng dalawang scam farm sa Porac, Pampanga at Bamban, Tarlac.

Nasa kustodiya na rin ng PAOCC ang nasa 18 saradong money vault at isang nakabukas na kaha na nadiskubre sa mga ni-raid na villa.

Naka-lockdown naman ang ilang villa sa parke dahil ilan pa rito ang hindi nasisiyasat ng mga awtoridad. (Edwin Balasa)