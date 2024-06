Lalong naging negatibo ang naging pananaw ng mga Pilipino dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lumiliit na kita, kakulangan sa trabaho, at alinlangan sa pagiging epektibo ng mga patakaran at programa ng pamahalaan sa inflation, traffic, transportasyon, at hanapbuhay.

Ayon sa Consumer Expectations Survey ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), bumagsak sa -20.9% ang overall confidence index ng mga konsyumer ngayong second quarter, mas mababa pa sa -10.9% na iskor noong first quarter ng 2024.

Sabi ng BSP, makikita ang kawalan ng kumpiyansa o ang pagiging nega sa lahat ng antas ng kabuhayan mapa-mayaman man o mahirap. Dama ang kawalan ng kumpiyansa sa lahat ng “indicators” at nakikita sa pananaw ng mga tao sa ekonomiya ng bansa, sa kanilang pinansyal na kalagayan, at ang kabuhayan ng kanilang pamilya.

Kung umiwas ang mga tao na mamili ng big-ticket items tulad ng bahay at lupa, sasakyan, o appliance noong first quarter, mas wala silang planong mamili ng mga ito ngayon.

Mas kaunti na ang mga nangutang noong second quarter kumpara sa first quarter at mas marami na ang nalilimas na ang mga ipon. Bukod pa rito, nababawasan na rin ang mga taong nakakapag-ipon.

Sabi ng BSP, inaasahan ng mga konsyumer na tataas ang unemployment rate, hihina ang piso laban sa dolyar at bibilis ang inflation. (Eileen Mencias)