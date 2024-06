WALANG inaksayang sandali ang mahigpit na magkatunggali sa US presidential race na sina dating US President Donald Trump at incumbent President Joe Biden at lantarang nagbanatan sa pagbubukas ng kanilang unang debate noong Martes.

Inamin ni Biden na problema ng kanyang administrasyon ang inflation sa unang bahagi ng kanyang termino pero nakabawi naman aniya siya at napaganda pa ang ekonomiya ng US pagkatapos ng COVID-19 pandemic.

Kinontra naman ito ni Trump at iginiit na sa kanyang termino naranasan ang pinakamaunlad na ekonomiya sa kasaysayan ng bansa.

Ayon sa mga political observer, halatang kapwa mainit at under pressure sina Biden, 81, at Trump, 78 sa loob ng 90 minutong televised debate na inere ng CNN.

Walang live audience ang dalawang kampo at awtomatiko ring naka-off ang kanilang mikropono ‘pag nagsasalita na ang isa sa kanila.

Ito ay upang maiwasang maulit ang kaguluhan na nangyari sa una nilang paghaharap noong 2020.