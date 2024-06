Barbie Imperial ‘pinakuyog’ fake news spreader!

Mukhang nakanti nga ng isang fake news peddler na Facebook page si Barbie Imperial!

Sa isang recent post kasi, nanawagan si Barbie sa kanyang mga followers na i-report ang isang Facebook page. Ayon kay Barbie, “This page is posting lies and things that I never said.”

Paano ba naman kasi, ayon sa isang post ng nasabing page, umamin na raw si Barbie sa kilalang talk show host na si Boy Abunda na magkakaanak na sila ni Richard Gutierrez. Nakakaloka! Trending ang post na ito at maraming netizen ang nawindang sa fake news.

Nagbiro pa si Barbie sa comment section ng sariling post na ang magre-report sa page ay magkakadyowa. Bongga, ha!

Maaalalang inuurot sina Barbie at Richard sa isa’t isa matapos mamataang magkasama umano sila on multiple occasions, na siya ring pinag-ugatan ng fake news.

Marami namang netizens ang nakisimpatya kay Barbie sa kanyang post at nag-share ng kanilang sariling mga hanash:

“Marami din palang fake news about Kath report na tlaga yan.”

“Grabe na talaga sa Pinas.”

“Bat kasi andali din mapaniwala mga tao sa fake news?”

Sa panahon ngayon na naglipana ang fake news, dapat talagang mas maging vigilant tayo sa ating content na kinokonsumo.

Marami namang paraan para ma-fact check ang mga impormasyon, kaya tama rin ang kasabihang walang maloloko kung walang magpapaloko.

Oh well… (Carl Balasa)