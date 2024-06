Ang Guo-lo Guo-lo

Sa bagong kabanata ng serye ng pagdinig sa mga kababalaghang nakapalibot sa mga POGO sa bansa, lumabas ang isang matinding plot twist: May dalawang “Alice Leal Guo”.

May NBI clearance ang isang “Alice Leal Guo,” na parehong-pareho ang birthday kay Mayor Alice Guo: July 12, 1986. Pareho ang spelling ng kanilang pangalan, pero ibang iba ang kanilang mga mukha. Nagkataon lang ba na may dalawang Alice Leal Guo na pinanganak ng July 12, 1986, sa Tarlac? Nagkataon lang din ba na inapply ang NBI clearance na ito, ilang araw lang bago ang filing ng delayed registration of birth ng isa pang Alice Leal Guo sa Tarlac City? O maituturing ba itong kaso ng stolen identity?

Masasabi ba nating ninakaw ni Guo Haping ang pagkatao ng isang Pinay at pagkatapos ng halos isang dekada ay tumakbo siya bilang Mayor? Sino ang babaeng ito na may pangalang Alice Leal Guo pero hindi kamukha ni Mayor? Nasaan na siya ngayon?

Nagsanga-sanga pa nga, at nagkagulo-gulo na lalo ang mga pangyayari.

Lumantad din sa hearing si Merlie Joy Castro, ang sinasabing incorporator daw ng Hongsheng Gaming Technology na nasa loob mismo ng compound ng Baofu. Nasa dokumento siya bilang Filipino owner ng POGO ng Hongsheng. SA kwento ni Merlie, dati siyang tindera na naging BPO worker. Wala siyang ideya kung ano ang POGO, ano ang ginagawa ng POGO. At ngayon, ang hanapbuhay niya ay magbenta ng isaw. Nakakapagtaka na sa ganitong background ay magiging incorporator siya ng isang multi-million company. Mukhang identity theft din ang nangyari dito. Napatunayan din na peke ang ginamit na Tax Identification Number niya sa dokumento.

Pero sa kaguluhang ito, iisa lang ang malinaw: iisang tao si Mayor Alice Guo at si Guo Hua Ping. Hindi lang citizenship ang ninakaw kundi pati identidad ng isang Pilipina.

Chinese citizen si Guo Hua Ping at parehong magulang niya ay Chinese. Ayon na rin ito sa official records mula sa Bureau of Immigration at sa mismong deklarasyon ni Mayor Alice Guo sa kanyang mga dokumento sa banko.

Parang sa mga pelikula lang natin ito napapanood, at hindi natin inaakala na pwedeng mangyari sa totoong buhay. Pero, totoong-totoong nangyayari ito ngayon. Isang banyaga ang kahina-hinalang nakakuha ng Filipino citizenship, nakatakbo pa bilang punongbayan, nakuha ang tiwala at naging kaibigan ng mga maimpluwensyang Pilipino. Konektado sa sanga-sangang krimen na dulot ng POGO.

Hindi dito natatapos ang kwento. Dapat harapin itong lahat ni Alice Guo.