Alex Eala kinapos sa Wimbledon main draw

NABIGO muli ang 2022 US Open Junior women’s champion na si Alexandra “Alex” Eala maging kauna-unahang Pinay na makalaro sa isang Grand Slam main draw matapos malaglag sa dalawang mahigpit na set laban kay Lulu Sun ng New Zealand.

Sa kabila ng matinding pagsisikap ng 19-anyos at Globe ambassador na si Eala na nagawang itala ang malaking lead sa opening set ay natalo pa rin sa dalawang dikit na set, 7-6 (3), 7-5, kay Sun sa huling round ng Wimbledon qualifiers nitong Huwebes, Hunyo 27.

Ang kabiguan ay nagtulak muli kay Eala na maghintay maabot ang pangarap na magkaroon ng isang Pinoy na babaeng manlalaro sa kasaysayan ng tennis na nakatuntong sa main draw ng isang Grand Slam.

Itinala ni Eala ang 5-2 kalamangan subalit hindi niya nakumpleto matapos na bumalikwas ang 23-anyos na si Sun, dating US NCAA Division 1 champion bilang miyembro ng University of Texas sa Austin, upang itabla ang labansa sa 5-5 at agawin ang panalo sa tiebreak. (Lito Oredo)