3YO Above Maiden Race matindi lineup

MALALAMAN ngayong araw ng Sabado kung gaano kahusay na kabayo si Heart Of A Champion pagsalang nito sa 3-Year-Old & Above Maiden Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Rerendahan ni jockey Pabs Cabalejo, makakalaban ni Heart Of A Champion ang apat pang tigasing kalahok sa distansiyang 1,400 metro na pasisibatin sa unang karera.

Nakalaan ang P22,000 added prize para sa winning horse owner, ang ibang makikipagtagisan ng bilis kay Heart Of A Champion ay sina Star Of The Show, Malbatan Island, Moderna at Gavel.

Posibleng magpakitang-gilas din sa event na suportado ng Philippine Racing Commission sina Moderna at Gavel na gagabayan nina JC Dela Cruz at RM Adona, ayon sa pagkakasunod.

Makakatanggap din ang breeder ng mananalong kabayo ng P4,500 habang P1,000 at P500 ang second at third.

Samantala, pitong karera ang pakakawalan ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) ngayong araw ng Sabado, magsisimula ang aksiyon sa alas-3 ng hapon.

Tiyak na nag-aaral na ang mga karerista sa kanilang tatayaang kabayo upang masapol ang magagandang dibidendo. (Elech Dawa)