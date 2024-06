3 arestado sa ilegal na pagminina

TATLONG katao ang inaresto ng National Bureau of Investigation – Environmental Crime Division (NBI-EnCD) dahil sa ilegal na pagmimina sa Paracale, Camarines Norte.

Iprinisenta kay NBI Director Jaime Santiago ang mga suspek na sina Archel Armillos, Bobby Loyola at Judy Deauna dahil sa paglabag sa paglabag sa Republic Act 7943 o Philippine Mining Act of 1995 at Presidential Decree 705 o Reform Forestry Code of the Philippines.

Ayon kay Santiago, naaktuhan ang tatlo habang nagsasagawa ng ilegal na pagmimina sa Barangay Tayabas, Paracale, Camarines Norte.

Kinumpiska rin ang ilan nilang kagamitan na ginagamit sa ilegal na aktibidad.

Samantala, pinuri naman ni Santiago ang mga operatiba ng NBI-EnCD sa kanilang accomplishment kasabay ng pagtiyak na katulong ng pamahalaan ang NBI sa pagsugpo sa mga krimen sa bansa. (Juliet de Loza-Cudia)