Zaccharie Risacher top pick sa NBA Draft

SA ikalawang sunod na taon, teenager mula France ang top pick ngayong 2024 NBA Draft.

Sa Barclays Center sa New York City nitong Miyerkoles (Huwebes sa Maynila), pinili ng Atlanta Hawks sa No. 1 si Zaccharie Risacher, 19. Sinundan niya ang yapak ng kababayang si Victor Wembanyama na 19 din nang i-draft sa No. 1 ng San Antonio Spurs noong 2023.

Apat na French players ang kinuha sa first round.

Makakasama ni 6-foot-9 forward Risacher sa frontline ng Hawks si Jalen Johnson, sa tabi ng star tandem sa backcourt nina Trae Young at Dejounte Murray.

Frenchman din ang No. 2 pick, si Alex Sarr, 19, na kinuha ng Washington Wizards. No. 3 ng Houston Rockets si guard Reed Sheppard, No. 4 ng Spurs si Stephon Castle at No. 5 ng Detroit Pistons si Ron Holland II.

Sa No. 6 ang mula France ding si Tidjane Salaun na napunta sa Charlotte Hornets. Sa No. 25, kinuha ng New York Knicks ang kababayan nilang si Pacome Dadiet.

“That’s amazing,” ani Risacher.

“It just shows the amount of talent that we have in France. I’m really excited for Zacc. I think our national team is really going to be good,” dagdag ni Sarr.

Kumumpleto sa first round mula No. 7 sina Donovan Clingan (Blazers), Rob Dillingham (Timberwolves), Zach Eddey (Grizzlies), Cody Williams (Jazz), Matas Buzelis (Bulls), Nicola Topic (Thunder), Devin Carter (Kings), Bub Carrington (Wizards); Kel’el Ware (Heat), Jared McCain (76ers), Dalton Knecht (Lakers), Tristan da Silva (Magic), Ja’Kobe Walter (Raptors), Jaylon Tyson (Cavaliers), Yves Miss (Pelicans), DaRon Holmes II (Suns), AJ Johnson (Bucks), Kyshawn George (Knicks), No. 26 Dillon Jones (Wizards), Terrence Shannon Jr. (Wolves), Ryan Dunn (Nuggets), Isaiah Collier (Jazz) at Baylor Scheierman (Celtics). (Vladi Eduarte)