NAHARANG ng Bureau of Immigration (BI) sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) ang isang South Korean businessman na wanted sa mga awtoridad sa Seoul dahil sa pagbebenta ng gamot sa immune anti-cancer, pagpapakalat na fake news sa pamumuhunan at iba pa.

Sinabi ni BI Commissioner Norman Tansingco na naharang ang 54-anyos na si Ahn Youngyong sa NAIA terminal 1 noong Hunyo 23 habang pasakay ng Philippine Airlines flight papuntang Shanghai, China.

“He was not allowed to leave and was instead arrested after his name prompted a hit in our derogatory check system indicating that he is a wanted fugitive in his country,” sabi ni Tansingco.

Dinala si Ahn sa BI detention facility sa Taguig City kung saan siya mananatili habang naghihintay ng deportasyon.

Inilagay si Ahn sa watchlist ng BI matapos siyang sampahan ng kasong deportasyon dahil sa pagiging undesirable bunsod ng kasong kriminal na isinampa laban sa kanya sa Korea.

Nauna nang ipinaalam ng Korean embassy sa Manila sa BI na may warrant of arrest si Ahn na inilabas ng Seoul eastern district court noong Abril 1, 2024 dahil sa pagpapakalat ng maling impormasyon sa pamumuhunan, pagbebenta ng mga gamot na immune-anti cancer at iba pa. (Mina Navarro)