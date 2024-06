Study: Tattoo nakaka-cancer

May 21% na panganib na magkaroon ng lymphoma cancer ang mga taong nagpapa-tattoo.

Sa isinagawang pananaliksik ng mga eksperto, mataas ang panganib na ma-develop ang malignant lymphoma, sa mga taong nagpa-tattoo.

Ipinaliwanag ng mga eksperto na dapat munang mag-isip ng maraming beses ang mga gustong magpatinta sa balat.

Sa inilathalang long term effect ng tattoos na naanalisa sa 1,398 kalahok na may lymphoma diagnosis at sa 4,193 kalahok na walang lymphoma diagnosis na nasa pagitan ng edad 20 at 60, lahat sila ay sumagot sa lifestyle questionnaire kaugnay sa pagpapa-tattoo.

Sa mga kalahok na sumagot sa grupo ng may lymphoma, 21% ang may tattoo habang 18% na may tattoo ang hindi na-diagnose na may lymphoma.

“It is important to remember that lymphoma is a rare disease and that our results apply at the group level. The results now need to be verified and investigated further in other studies and such research is ongoing,” ayon kay Christel Nielsen, lead author at researcher mula sa Lund University.

Nabatid na karamihan sa mga taong bata pa ay nagpa-tattoo na ay maagang nalantad sa lymphoma cancer.

Kapag nagpatinta sa balat, nangangahulugan ito na ang katawan ay nalagyan ng kakaiba sa balat na hindi naman dapat o kinakailangan.

Ang malaking bahagi ng balat na nalagyan ng tattoo ay maaring maging sanhi ng metal toxicity at maaaring maging sanhi ng nga sakit.

Gayunman, ayon sa mga researcher walang napatunayan na ebidensiya na may mataas na panganib ng kanser sa mga taong may malalaking tattoo. (Juliet de Loza- Cudia)