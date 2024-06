Standee ni BINI Sheena naisoli na

Natagpuan na ang nawawalang standee ni BINI Sheena.

Sa isa sa mga recent social media post ng P-Pop idol girl group na BINI ay shinare nila ang magandang balita.

Sey nila, “#BINI: MISSION SUCCESS! #SheenaOliNa sa wakas ang #SheenaHanapHanap natin!”

Nagpasalamat din sila sa mga BLOOM na naging detective para lang mahanap ang standee.

“Salamat sa lahat ng Detective BLOOM na nag-effort mahanap ang nawawalang standee ni BINI Sheena! Dahil sa inyo, kumpleto na ulit ang #WaloHanggangDulo!”

Shinare rin nila ang video nang pagsosoli ng BLOOM na si Eli ng standee ni Sheena kay ABS-CBN TV Productions at Star Magic Head Direk Laurenti Dyogi.

Mensahe naman ni Direk Lauren kay Eli, “I hope you learned your lesson and I hope it won’t happen again. Thank you for your change of heart.”

Matatandaang last week ay inanunsyo ni Direk Lauren ang balitang nawawala ang standee ng isa sa walong members ng BINI.

Importante nga raw na matagpuan ang standee dahil sunod-sunod nga ang events ng Nation’s Girl Group at ang mga BLOOM, tawag sa fans ng grupo, ay sa standee nagpa-picture gaya na lamang ng ‘BINIverse’ concert na magsisimula ngayong Biyernes.

Bonggels! (Byx Almacen)