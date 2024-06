Robin Padilla aminadong si Kath ang nagpasikat kay Daniel

After ng ilang taon ay magbabalik ulit sa pelikula si Senator Robin Padilla at gagampanan niya ang buhay ni former Senator Gringo Honasan.

Taong 2019 pa huling bumida sa isang pelikula si Robin at bago ang 2022 elections ay nakapag-shoot pa siya ng ilang pelikula, pero hindi niya ito natapos dahil nanalo siya bilang senador.

Kahit may naumpisahan na siyang ibang pelikula ay mas uunahin niyang tapusin itong biopic ni Gringo dahil priority raw niya ito lalo pa’t idol niya talaga ang dating senador dahil sa mga pinaniniwalaan at pinaglalaban nito.

Ang nasabing pelikula ay ipo-produce ng Borracho Film Productions, Inc. ni Atty. Ferdie Topacio, na siya ring producer ng award-winning film na ‘Mamasapano: Now It Can Be Told’.

Kasama ni Atty. Topacio si former Congressman Mike Defensor at hoping sila na isa ito sa mga mapipiling pelikula sa darating na 50th Metro Manila Film Festival.

Samantala, sa naganap na media conference ng nasabing pelikula, natanong din si Robin tungkol sa hiwalayan nina Kathryn Bernardo at ng kanyang pamangkin na si Daniel Padilla.

Aniya, hindi raw nagko-confide sa kanya si DJ tungkol sa love life at puro kantahan daw ang ginagawa nila sa sa tuwing magsasama o magkikita sila.

“Kapag magkasama kami, puro kantahan, pero sa loob ng kanta nandoon ang mga kuwento.”

Naniniwala naman siyang magkakabalikan ang KathNiel.

“Kapag gumawa ng pelikula ‘yon, magkakabalikan ‘yon.

“Ganun lang talaga, sa tagal natin sa industriya alam naman nating lahat na mga ganyang partnership, love team, dadaan sa prosesong ganyan, kasi nagma-mature sila, eh. Nakikita nila ‘yung mundo… kung gaano kalawak ang mundo.

“Kasi dati ang liit lang ng mundo niyan kasi mga bata ‘yan, tapos umusbomg ang pag-ibig ‘di wala ka lang nakikita araw at gabi kundi mukha ng babae o mukha ng lalaki.

“Siyempre ngayon iba na, mature na sila, may mga bagong… siyempre iba na mga project niyan, may maturity na, so talagang expected. Pero ako, alam kong magkakabalikan ‘yan,” sey ni Robin.

Payo nito sa KathNiel, “Ngayong magkahiwalay kayo, mag-enjoy din kayo sa mga sarili ninyo. Habang nag-e-enjoy kayo, doon ninyo malalaman na mahal ninyo ang isa’t isa.”

Kahit din daw siya ay nanghinayang sa kinahinatnan ng pag-iibigan nina Kathryn at Daniel.

“Alam naman nating lahat… alam lahat ng Padilla na malaki ang aming pagbigay-pugay kay Kathryn, kasi siya rin naman nagbigay ng break kay Daniel. Alam naman naming lahat ‘yon, kaya ang paggalang namin kay Kathryn, eh, sobra-sobra,” pag-amin ng Senador.

Matatandaang sikat na si Kathryn, na kakatapos lang gumanap na Mara sa 2010 remake ng ‘Mara Clara’, nang maging love team sila ni DJ sa isang weekly teen series.

Naku, kahit nga bad boy ang image ni Robin ay nakakatuwa ang pagiging humble at honest nito.

Bonggels!