Rating Based Race sisibat

MASISILAYAN ng mga karerista ang husay ni You Never Know pag-arangkada nito sa Philracom Rating Based Handicapping System na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong Biyernes.

Inaasahang mapapalaban si You Never Know kontra limang tigasing kalahok sa distansiyang 1,200 metro, sasakyan ito ni jockey Claro S. Pare.

Nakalaan ang P10,000 added prize na ikakalat sa unang tatlong kabayong tatawid sa meta, ang ibang kasali ay sina Chase The Gold, Full Of Alibi, Wild Act, Hoeny Ryder at Ariana.

Kukubrahin ng owner ng mananalong kabayo ang P7,000, mapupunta sa pangalawang puwesto ang P2,000 habang P1,000 ang sa third placer sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Tatanggap din ang winning horse owner ng karagdagang P11,000 premyo habang para sa breeder ng mananalong kabayo ay magbubulsa ng P4,500.

Pakakawalan ang nasabing karera sa unang race, simula rin ng Pick 6, aarangkada ito sa alas-5 ng hapon.

Samantala, anim na karera lang ang pasisibatin ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) ngayong Biyernes pero tiyak na masisiyahan ang mga karerista sa kanilang paglilibang dahil mga balanse ang lineup. (Elech Dawa)