Hindi sapat ang diplomatic protests at ang pagpapatawag sa ambassador ng China sa ‘deliberate action’ at ile¬gal na ginawa ng mga Chinese sa mga sundalong Pinoy sa Ayungin Shoal noong Hunyo 17, ayon kay Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr.

Sinabi ni Pangulong Marcos na ilang daang protesta na ang isinampa ng Pilipinas kontra China at ilang beses na rin na pinatawag ang Chinese ambassador dahil sa mga insidente sa West Philippine Sea.

“We have to do more than just that. Kasi pa¬patawag natin ‘yung ambassador, sasabihin natin ito ‘yung position natin, hindi natin gusto ‘yung nangyari, and that’s it. But we have to do more than that, so we are doing just that,” katuwiran ng Pangulo.

“We have also made it clear, not only to the Ambassador but also to Beijing so it will really depend on how formal we want to make this complaint,” anang Pangulo.

Kasabay nito nilinaw ng Presidente na hindi pag-atake ang ginawa ng Chinese forces dahil walang armas na ginamit at walang pumutok na baril subalit maitutu¬ring pa ring ilegal ang aksiyon na ginawa ng mga ito sa mga sundalo ng Pilipinas.

“Although there were no arms involved, nonetheless, it is still a deli¬berate action and it is essentially illegal action that was taken by the Chinese Forces,” dag¬dag ng Pangulo.

Sa naganap na insidente ay naputulan ng daliri ang isang sundalo matapos gitgitin at agawan ng mga baril ng Chinese forces ang puwersa ng bansa sa Ayu¬ngin Shoal.

Ang mga sundalong Pinoy ay magsasagawa sana ng resupply pero limang minuto pa lang sila sa tabi ng BRP Sierra Madre ay nagdatingan na ang mga lantsa at inflatable boat ng Chinese Coast Guard at kinuyog ang mga miyembro ng Philippine Navy. ¬(Aileen Taliping)