Pakikipag-ugnayan ng Kongreso sa Japanese Parliament

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Kamakailan ay sumama ang inyong lingkod sa Japan bilang bahagi ng delegasyon ng House of Representatives sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez.

Ito ay para sa pagpupulong ng Philippines-Japan Parliamentarians’ Friendship Society (PJPFS) sa pangunguna ni Chairman Hiroshi Moriyama na miyembro rin ng House of Councilors, National Diet ng Japan.

Naging sentro ng diskusyon ang pagpapalakas ng agrikultura sa Pilipinas at pagsusulong ng fair trade relations sa Japan.

Isa sa mga pangunahing layunin ng pagpupulong ay ipagpatuloy ang pagsusuri ng Philippines-Japan Economic Partnership Agreement (PJEPA). Sa pamamagitan nito, nais nating mabawasan o tuluyang maalis ang mga taripa sa mahahalagang produktong agrikultural ng Pilipinas. Ito’y mahalagang hakbang para matiyak na makakamit ng ating mga magsasaka ang tamang presyo para sa kanilang mga produkto sa pandaigdigang merkado.

Hiniling din namin na sana’y tumaas ang market share ng Pilipinas sa mga binebentang saging sa Japan. Dati kasi, 90 percent ay galing sa ‘Pinas pero ngayon ay bumaba na ito sa 78 percent.

Isa ang Japan sa pinakamalaking importer ng produktong agrikultura sa mundo kaya naman sana’y maibenta rin doon ang iba pang produkto ng Pilipinas tulad ng pinya, avocado, mangga, durian, mangosteen at okra.

Kinilala rin ng delegasyon ang kahalagahan ng Japan bilang ikalawa sa pinakamalaking trade partners ng Pilipinas bukod pa sa pagiging pangunahing source ng ating Official Development Assistance (ODA).

Nakipagpulong din ang delegasyon kay Speaker Fukushiro Nukaga sa Tokyo parliamentary building. Doon ay tinalakay ang pagpapataas ng ine-export na agricultural products sa Japan, infrastructure support, proteksiyon sa ating mga overseas Filipino workers, investments mula sa Japan at security partnership ng dalawang bansa.

Bukod sa inyong lingkod, kasama sa delegasyon sina Majority Leader Manuel Jose “Mannix” M. Dalipe, Senior Deputy Speaker Aurelio “Dong” Gonzales Jr., Deputy Speaker David “Jay-jay” Suarez, Navotas Rep. Toby Tiangco, House Secretary General Reginald “Reggie” S. Velasco, House Sergeant-at-Arms retired police Maj. Gen. Napoleon C. Taas at iba pa.

Patuloy tayong makikipagtulungan para sa mas maunlad at mas masaganang bukas!

Samantala, inaanyayahan ko ang lahat ng ating kababayag Bicolano na mag-apply na para sa Training for Work Scholarship Program (TWSP) at Special Training for Employment Program (STEP) ng Ako Bicol Party-list at Technical Education and Skills Development Authority (TESDA).

Nasa 52 kurso ang alok sa Training for Work habang 10 naman ang available na kurso sa STEP.

Sa ilalim ng TWSP, libre ang training at assessment, at mayroon ding allowance kada araw kapag dumalo sa training.

Kailangan lamang magpasa ng biodata, birth certificate, high school diploma o ano mang kahintulad na dokumento.

Para sa STEP, libre rin ang training at assessment, may allowance din kapag present sa training, at mayroon ding toolkits, at libreng entrepreneurship training para makapagsimula ng negosyo.

Sa mga nais mag-avail sa programa, kailangan ng biodata, birth certificate, at proof of educational attainment. Maaari pong isumite ang application sa opisina ng Ako Bicol Party-list sa kanilang lugar.

Ang mga interesadong aplikante ay maaari ring magtungo sa mga tanggapan ng TESDA o technical-vocation institution na nag-aalok ng kurso. Limitado lamang ang slots kaya apply na!

Sa susunod na linggo, marami pa tayong ibabalitang programa at proyekto ng inyong lingkod at ng Ako Bicol Party-list. Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!