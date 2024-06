IBA talaga ang nagagawa ng magandang environment sa pag-aaral ng mga bata.

Kaya naman kaniya-kaniyang pakulo ang mga school sa pag-isip ng mga paandar para mahikayat na magsipag sa pag-aaral ang mga bata at pagandahin ang eksena ng kanilang eskuwelahan.

Pero ibahin ang isang paaralan sa Isabela City sa Basilan!

Hindi lang kasi maganda ang paaralan kundi nakalutang din ito sa tubig! Oh ‘di ba, instant outing pagkatapos ng pag-aaral!

Sa video na ini-upload ni Carl Angelo Jalon, makikita ang maraming bangka na naghahatid sa floating school na may pangalang Badjao Floating Integrated School sa siyudad.

Makikita ang asul na dagat na pumapaligid sa paaralan habang ang mga estudyante ay palakad lakad sa hallway ng paaralan.

Halos lahat nga ay gumagamit ng maliliit na bangka para makarating sa bawat silid!

Marami naman ang namangha sa kakaibang paaralang ito na viral na rin sa TikTok!

Halos lahat, kaniya-kaniyang komento ng POV habang nag-aaral sa paaralan!

“Ma’am tinago daw po bangka ni ani,” aliw na komento ng isang netizen.

“Mabuti pa sa kabilang cottage nakikinig sa akin,” POV naman ni Michael.

“Lahat ng cleaner, linisin ang dagat,” chika naman ni Hulyos.

Umabot na sa 7.2 million view ang floating school ng Isabela City at pinusuan na rin ng nasa 673k user.

Gusto mo ba ng ganitong klase ng paaralan? Comment na! (MJ Osinsao)