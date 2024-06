Nananatiling buo at hindi biyak ang UniTeam na dinala nina Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte-Carpio noong 2022 elections.

Sa ambush interview, sinabi ng Pangulo na magiging malaking pagbabago lamang aniya sa UniTeam ay kung saan papanig ang Bise Presidente sa 2025 elections matapos nitong umalis sa gabinete.

“It does not change any¬thing for the UniTeam, depende lang kung ano position ni Inday Sara pagdating sa election, siya ba ay nasa administrasyon o siya ba ay nasa oposis¬yon? That will be the only major determinant. But as the parties involved pareho pa rin ang UniTeam, hindi pa nagbago,” anang Pangulo.

Sinabi ng Presidente na pumasok ang pangalawang Pangulo sa UniTeam bilang miyembro ng Lakas-CMD at hindi ng Hugpong ng Pagbabago at hanggang nga¬yon ay kaalyado pa rin ng UniTeam ang Lakas.

Sa katunayan aniya ay lumalakas ang UniTeam dahil marami ng political party ang nakipag-alyansa bukod sa Lakas at Nationalist People’s Coalition.

Ayon sa Presidente, dalawang partido polikal ang inaasahang madadagdag sa UniTeam sa mga susunod na araw partikular ang NUP o National Unity Party at Nacionalista Party.

Si VP Duterte ay nagbitiw sa Lakas-CMD matapos na i-demote sa Kamara de Representantes ang kaibigan na si dating pa¬ngulo at ngayon ay Pampanga Rep. Gloria Macapagal-Arroyo. (Aileen Taliping)