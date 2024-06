IBA talaga ang ganda ng Pinay!

Kinilala ng finance website na Insider Monkey ang mga Pinay bilang ikaapat sa mga pinakamagagandang babae sa buong Asya.

Ayon sa isinagawang survey ng nasabing website, nakakuha ang Pilipinas ng 0.85% sa hanay ng ’20 Countries with Most Beautiful Women in Asia.’

“The Philippines is renowned for its beautiful women, with a unique blend of Asian and Spanish features and is also a country that has the most curvy women in Asia,” sabi ng Insider Monkey.

Samantala, nanguna naman sa nasabing survey ang South Korea na may mga pinakamagagandang babae sa Asya.

“South Korea tops the list for being one of the countries with the most beautiful women in Asia. Plastic surgery is very common in the country with a report highlighting that one in every five women gets plastic surgery done,” saad ng survey.

Ikalawa sa listahan ng nasabing website ang Japan, ikatlo ang Vietnam ang ikalima ang Iran.

Kasama rin sa mga bansa sa Asya na may pinakamagagandang babae ang Malaysia, India, China, Singapore, Thailand, Indonesia, Hong Kong, Macau, Bhutan, Taiwan, Kazakhstan, Sri Lanka, Pakistan, Myanmar at Laos.