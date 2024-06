Malasakit at serbisyo sa lahat ng Pilipino

Ipinagdiriwang natin ngayong Hunyo ang Pride Month bilang pagkilala at pagpapahalaga sa ating LGBTQ+ community. Bilang paggunita sa mahalagang buwang ito, nais kong ibahagi ang ating patuloy na pagsisikap na itaguyod ang karapatan at kapakanan ng bawat isa, anuman ang kanilang kasarian o pananaw sa sarili at sa buhay.

Noong June 23, ipinahatid po ng inyong Senator Kuya Bong Go ang pagbati, pakikiisa, at pagsuporta sa ating mga kapatid na LGBTQ+. Ito ay upang ipakita na sa ilalim ng ating pagseserbisyo, mula pa noong panahon ni Tatay Digong, hindi kailanman natin kinakalimutan ang ating adbokasiya para sa mas inklusibo at may malasakit na lipunan.

Sa katunayan, noong 2019, nilagdaan ni Tatay Digong ang isang executive order na naglalayong i-institutionalize ang Diversity and Inclusion Program. Lumikha ito ng isang Inter-Agency Committee on Diversity and Inclusion.

Naging makasaysayan din ang taong iyon para sa mga LGBTQ+ nang salubungin namin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga opisyales at miyembro ng LGBT Pilipinas, Inc. sa Malacañang Palace. Binigyang-diin ni Tatay Digong na karapat-dapat makatanggap ng pagkilala at paggalang ang bawat tao, anuman ang kanilang sexual orientation o preference.

Ang ating suporta at pagkilala sa LGBTQ+ community ay hindi lamang tungkol sa pagsasagawa ng mga programa at pagpapatibay ng mga polisiya. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang komunidad kung saan ang bawat Pilipino ay maaaring maghayag ng kanilang tunay na sarili nang walang takot o panghuhusga. Hangad ko na sa bawat hakbang natin ay magkakasama tayong tumindig para sa karapatan at dignidad ng bawat Pilipino.

Samantala, patuloy rin tayo sa ating pakikiisa sa mga kababayan nating nangangailangan mula sa iba’t ibang sektor.

Noong June 21, panauhin tayo sa ginanap na Liga ng mga Barangay-Leyte Chapter Provincial Congress sa paanyaya nina Gov. Jericho Petilla at LNB President Ma. Martina Gimenez sa Pasay City.

Nakasama rin natin sa araw ring iyon ang mga atletang lalahok sa 2024 Paris Olympics sa isang pagtitipon na ginanap sa opisina ng Philippine Sports Commission (PSC) sa Maynila. Naibigay na rin ang pangakong financial support mula sa PSC na isinulong natin bilang Senate Sports Committee Chair.

Noong June 22, naghatid naman tayo ng tulong sa 1,000 residente ng Pasay City na nawalan ng hanapbuhay katuwang si Mayor Emi Calixto-Rubiano. Bukod sa ating tulong, isinulong natin na mabigyan sila ng pansamantalang trabaho mula sa gobyerno. Nagbigay rin tayo ng tulong sa 34 newly wed couples sa ginanap na mass wedding sa Bicutan na inisyatiba ni Cong. Gus Tambunting.

Dumalo naman tayo noong June 24 sa selebrasyon ng Bagat Dagat Festival sa Cataingan, Masbate sa paanyaya nina Gov. Antonio Kho, Vice Gov. Elisa Kho, maging kina Cong. Wilton ‘Tonton’ Kho, Cong. Ara Kho, at Cong. Richard Kho. Nag-inspeksyon din tayo sa itinatayong Super Health Center sa bayan kasama si Mayor Felipe Cabataña. Pinangunahan din natin ang pagkakaloob ng tulong sa mahigit 1,000 nawalan ng hanapbuhay, na mabibigyan din ng pansamantalang trabaho.

Noong June 25, naimbitahan naman tayo bilang panauhing tagapagsalita sa ginanap na Don Mariano Marcos Memorial State University-Mid La Union Campus Graduation sa San Fernando City, La Union. Sinundan ito ng pagbisita natin sa Ilocos Training and Regional Medical Center at nagpakain ng lugaw sa mga hospital staff at pasyente. May Malasakit Center dito na layuning makapagbigay ng tulong pampagamot sa mga mahihirap na pasyente base sa batas na ating pangunahing inisponsor at iniakda.

Sinaksihan din natin ang ribbon cutting ceremony ng bagong Super Health Center sa San Fernando City kasama si Mayor Dong Gualberto. Layunin nitong ilapit ang pangunahing serbisyo medikal lalo na sa mabundok na lugar kung saan ito itinayo.

Matapos ito, pinangunahan din natin ang pagkakaloob ng tulong sa 2,000 mahihirap na residente sa San Juan katuwang sina Gov. Rafy Ortega at former Gov. Pacoy Ortega. Bukod sa tulong mula sa ating tanggapan, nabigyan din sila ng tulong pinansyal na ating isinulong kasama ang lokal na pamahalaan.

Noong June 26, personal tayong namahagi ng dagdag na tulong sa 1,000 na mahihirap nating kababayan sa Lupao, Nueva Ecija, kasama si Congressman GP Padiernos. Tumulong din tayo sa 2,000 na residente ng Santa Rosa, kasama si Gov. Aurelio Umali. Sa ating pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan, nakatanggap din sila ng financial support. Sa parehong bayan, nag-inspeksyon din tayo sa bagong multipurpose facility doon na ating tinulungang mapondohan bilang vice chair ng Senate Committee on Finance.

Kinahapunan, personal din nating sinaksihan katuwang ang PSC ang pagbibigay ng financial support sa bawat miyembro at coaching staff ng Alas Pilipinas, ang Philippine women’s volleyball national team, na nanalo ng bronze sa katatapos lang na Asian Volleyball Challenge Cup. Buo ang ating suporta sa kanila lalo na sa FIVB Challenger Cup sa susunod na linggo na gaganapin din sa ating bansa.

Samantala, tuluy-tuloy rin ang aking Malasakit Team sa pag-alalay sa ating mga kababayang mahihirap kabilang ang 1,061 sa Palayan City, Nueva Ecija katuwang si Cong. GP Padiernos; at 125 sa Tubod, Lanao del Norte katuwang si Vice Gov. Allan Lim. Sa Northern Samar, tumulong tayo sa 1,000 sa San Roque kaagapay si Mayor Mean Abalon; 1,000 na residente sa Mapanas kasama si Mayor Ron Tejano, 4,200 sa Palapag katuwang sina Mayor Fawa Batula, at 1,000 naman sa Catarman City, kasama si Mayor Antet Rosales at si Gov. Edwin Ong.

Mayroon ding 100 residente mula sa Mabuhay, Zamboanga Sibugay, katuwang si Mayor Edreluisa Caloñge, na nabigyan natin ng karagdagang tulong bukod pa sa livelihood assistance mula gobyerno.

Nag-abot din tayo ng tulong sa mga naging biktima ng sunog gaya ng 15 residente ng Taguig City; 97 residente ng Maynila; at 20 sa Davao City.

Sumuporta rin ako sa mga nawalan ng hanapbuhay at napagkalooban ng tulong ang 54 residente sa Iba, Zambales kasama si Board Member Rundy Ebdane. Ang mga ito ay nabigyan din ng pansamantalang trabaho sa ating pakikipag-ugnayan sa DOLE.

Nabigyan din ng tulong ang 50 pamilya ng mga pulis at sundalo sa Alfonso, Nueva Vizcaya sa pakikipagtulungan kay Vice Gov. Eufemia Dacayo; at 24 pasyente sa ginanap na Medical Mission na ating sinuportahan kasama ang Philippine Association of Thoracic and Cardiovascular Surgery Inc. sa Davao del Sur Provincial Hospital, Digos City.

Muli, maligayang Pride Month sa ating lahat! Kasama ninyo ako sa patuloy na pagmamartsa patungo sa isang mas malaya at mas inklusibo na Pilipinas. Magkakapatid tayong lahat bilang isang lahi at ang ating pagmamalasakit sa kapwa ay susi sa tunay na pagkakaisa.

Bilang inyong Mr. Malasakit, magseserbisyo ako sa aking kapwa Pilipino sa abot ng aking makakaya dahil naniniwala ako na ang serbisyo sa tao ay serbisyo sa Diyos.