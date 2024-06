LJ Getubig puro sa korona

DALAWANG panalo at isang tabla ang isinulong ni LJ Getubig upang manatiling nasa tuktok matapos ang round 8 ng 2024 National Age Group Chess Championships Grand Finals Under-16 Standard event na nilalaro pa rin sa Dapitan City Sports Complex, Zambonaga del Norte.

Nakalikom na si Getubig ng seven points sa 12-player single round robin chessfest, kalahating puntos na abante sa pumapangalawang si Kaye Lalaine Regidor na may 6.5 puntos habang nasa tersero si Jirah Floravie Cutiyog na may anim na puntos.

Kinaldag ni Getubig si Gabrielle Aton sa round 6, tabla kay Giecel Pacubat sa round 7 at nanalo

kay Kirstin Blaire Bulfa sa eighth round.

May tatlong laro pa ang nalalabi kaya hindi pa rin nakatitiyak na magrereyna si Getubig, kailangan pa niyang magpanalo sa event na ipinatutupad ang 60 minutes plus 30 seconds increment per move.

Makakalaban ni Getubig sa round 9 si Regidor habang katapat ni Cutiyog si Gloren Zyla Salinas na may dalawang puntos pa lamang.

Samantala, solo sa top spot si Sara Dalagan sa Under-18 women’s standard tangan ang 7.5 puntos habang nasa pangalawa si Jersey Marticio na may seven points papasok ng ninth round.

Nasa pangatlo naman si Samantha Babol Umayan na inirehistro ang anim na puntos. (Elech Dawa)