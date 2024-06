Kathryn Bernardo pinuri sa pagbili, paggamit ng mga local brand

Muli na namang pinag-usapan at pinuri si Kathryn Bernardo sa online world dahil sa pagsusuot niya ng mga damit na gawa ng mga small local brand.

Bukod nga sa pagtangkilik sa mga local fashion designers, gustong-gusto rin kasi ni Kathryn na tulungan ‘yung mga bago at maliliit na clothing lines sa bansa.

Puring-puri ng mga netizens ang ginagawang ito ni Kath.

Trending nga sa X at TikTok now ang aktres dahil maging ang mga may-ari ng nasabing clothing brands ay tuwang-tuwa at super thankful sa gesture na iyon ng Asia’s Phenomenal Superstar.

Makikita ang video ni Kath na naka-upload sa socmed na suot-suot ang isang local sweatshirt/hoodie.

Komento nga ng netizens sa X, “Imagine your clothing line got promoted for free by The Kathryn Bernardo. Damn! Para kang naka-jackpot sa sales niyan!”

“She really loves supporting local brands! Queen things!”

“Definitely buying this brand because of Kath.”

Komento pa ng isang nagtataray na netizen, buti pa raw si Kathryn may malasakit sa local brands hindi katulad ng ibang celebrities na puro flex sa socmed ng mga mamahaling international branded clothes, bags, and accessories.

‘Yun na!