Karera Tips Ni JP Gonzales

Hunyo 28, 2024 – Biyernes

Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 1 You Never Know, 4 Wild Act, 2 Chase The Gold, 5 Honey Ryder

R02 – 3 Best Shot, 7 Sinag, 6 Pendant, 2 Rain Rain Go Away

R03 – 2 Bandido, 5 Buwayang Bato, 4 Electrify, 6 Biglang Buhos

R04 – 6 Tokyo Tokyo Rumba, 7 Safe In The West, 8 Happy Julliane, 2 Antique Collector

R05 – 10 Iseya, 1 High Quality, 9 Barayong, 11 Seven Of Diamonds

R06 – 12 Take A Chance, 7 Ruby Bell, 11 Runaway Ten, 3 Full Control

Solo Pick: You Never Know, Best Shot, Tokyo Tokyo Rumba, Iseya

Longshot: Take A Chance