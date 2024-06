Kailan kasal? Andi, Philmar 6 taon na relasyon

Naku, ang bongga nga ng magdyowang sina Philmar Alipayo at Andi Eigenmann dahil nag-celebrate na sila ng 6th anniversary.

Sa kani-kanilang post sa Instagram, very sweet nilang binati ang isa’t isa sa native language ng Siargao Island! Ayon sa mga marites, mas nakakakilig daw ito dahil mas profound. Kabog!

Marami namang netizens ang naki-comment at narito ang ilan sa kanilang mga hanash:

“Take care and protect her, she’s one in a million.”

“Ayeeeeh bat naluha dako! Happy anniversary sa inyong duha.”

“Happy anniversary. Masayang panoorin ang buong pamilya mo. Swerte sina Lilo at Koa to have the two of you as their parents.”

“Stay in love and look after each other, lovebirds.”

Mukhang very happy nga ang dalawa sa kanilang island life kasama ang kanilang mga anak kaya kahit hindi na gaanong ka-active sa showbiz si Andi, masaya pa rin ang maraming netizen para sa kanya.

Pero syempre, kasabay ng kanilang 6th anniversary ay hindi maiiwasang may magtanong kung kailan na nga ba ikakasal ang dalawa?

Sa isang panayam, inamin ni Andi na gusto na sana nilang magpakasal ngayong taon, pero nag-decide sila na i-hold muna dahil sa untimely passing ng kanyang ina na si Jaclyn Jose.

Kasal man o hindi, bongga pa rin talagang makita ang kanilang pamilya na masaya at buo despite the challenges na dumating ngayong taon.

Ayun na! (Carl Balasa)