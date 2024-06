Kai Sotto, Gilas Pilipinas preparado sa bardagulan

LEVEL-UP na sina Kai Sotto at ang Gilas Pilipinas sa preparasyon para sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Riga, Latvia sa July 2-7.

Nasa Europe ang Nationals, may dalawang tuneup games pa.

Ka-sparring naman ng 11-man squad ni coach Tim Cone sa Istanbul ang Turkiye sa Biyernes, June 24. Pagkatapos ay dadayo ng Sosnowiec, Poland para sa huling friendly match bago ang OQT.

Hindi na nag-ambisyon si Cone na manalo laban sa Turkiye at Poland. Mahalaga ay mahasa ang chemistry ng Gilas laban sa European-style ng laro.

Makikipangbanggaan sina Sotto, June Mar Fajardo, Kevin Quiambao, Japeth Aguilar, Mason Amos, Carl Tamayo sa mga bruskong bigs ng European squads. Makikipaghabulan naman sina Justin Brownlee, Dwight Ramos, Chris Newsome, CJ Perez, Calvin Oftana sa guards at wings.

Toka ng Filipinos sa Riga ang host Latvia at Georgia.

“We’re just trying to get our game right,” ani Cone pagkatapos ng 74-64 win sa send off friendly kontra Taiwan Mustangs noong June 24. “We don’t care if we win or we lose, we’re not going to go out, scout them or worry about them. We just want to get our game right for Latvia and Georgia.”

Naghahanda rin para sa OQT sa Valencia, Spain ang Polish squad, samantalang naghahasa ang Turkish sa EuroLeague qualifiers.

“I love it,” dagdag ng national coach. “Poland’s No. 15 in the world so they’re gonna give us a good feel, and Turkey’s No. 24 but they’re much better if their NBA guys show up.”

Nasa Turkiye sina NBA players Shane Larkin, Cedi Osman, Furkan Korkmaz.

“I hope to see improvement, I hope to see us get better on both sides of the ball,” wika ni Cone. (Vladi Eduarte)