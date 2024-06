Jessa Corpus humakot ng ginto sa ROTC Games-Mindanao Leg

ZAMBOANGA CITY – TINAKBO ni Philippine Army cadet Jessa Corpus ang pangatlong medalya sa atheletics event matapos manalo sa women’s 4×100 meter relay sa 2nd Philippine Reserve Officers Training Course Games 2024-Mindanao Qualifying Leg Huwebes ng umaga sa Joaquin Enriquez Memorial Sports Complex track oval dito.

Pambato ng Tangub City Global College, nakipagkampihan si 22-year-old 4th year BS Criminolgy, Corpus kina Angelie Barete, Emily Omapia at Ronalyn Suson upang ilista ang 54.3 segundo at sikwatin ang gintong medalya.

Unang hinablot ni Corpus ang gold medal sa 1,500 meters matapos ilista ang 5:34.5 oras at saka kinalawit ang ginto sa 800 metro (2:44.3) nitong Miyerkoles ng hapon sa event na ang utak ay si Sen. Francis Tolentino habang katauwang sa pagtayod ang Philippine Sports Commission sa pamumuno ni Chairman Richard Bachmann.

“Nagpapasalamat po ako sa Panginoon binigyan niya ako ng lakas para makamit ang gintong medalya and sa aming very supportive and humble Governor Henry S. Oaminal, 903rd CDC personnel, Mayor Ben Canama and city official and to our college president ma’am Maricel Nueva at very supportive coach Rosnani Pamaybay and Michelle Mangubat,” masayang sabi ni Corpus.

Posibleng makakuha pa ng isa pang ginto si Corpus dahil sasalang pa ito sa 4×400-meter relay at ayon sa kanya ay itotodo nito ang lahat para manalo.

Sina John Barry Asdani, Philronne Orcia, Deane Ramos at Ralph John Mickel Salcedo ng Philippine Air Force mula sa Western Mindanao State University ang nagtulungan upang makuha ang gintong medalya sa 4×100 meters sa men’s division.

Ang mga nakasungkit naman ng gold sa women’s non-traditional single weapon sina Crystal Jade Templa ng Josefina Herera Cerilles SC (Army) at Bernalyn Nicdao ng Western Mindanao State University ( Air Force). (Elech Dawa)