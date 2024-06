Nanawagan si House Deputy Minority Leader at Bagong Heneras¬yon Rep. Bernadette Herrera sa Department of Social Welfare and Development (DSWD), Philippine Statistics Authority (PSA), at mga lokal na pamahalaan na paigtingin ang kanilang information drive kaugnay ng mga benepisyo para sa mga solo parent.

“Being a solo parent comes with its own set of challenges and responsibilities. It is imperative that solo parents are informed about the resources and benefits they are entitled to through the Solo Parent ID,” sabi ni Herrera.

Hinimok ng mambabatas ang mga nabanggit na ahensiya na gamitin ang iba’t ibang social media platform upang maipaabot sa publiko ang mga benepisyong maaaring matanggap ng mga solo parent.

Sa ilalim ng Solo Parents Welfare Act (Republic Act 8972), ang DSWD ay inatasan na magbigay ng Solo Parent ID na siyang magagamit upang makuha ang mga benepisyo para sa mga solo parent ang kanilang anak. (Billy Begas)