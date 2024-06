Holding hands BGC: Kyline Alcantara, Kobe Paras lantaran na lambingan, relasyon

Bagay na bagay kay Kyline Alcantara ang Instagram story niya ng pillow na todo smile.

Eh kasi nga, super nakangiti rin ang puso niya ngayon, ‘di ba?

Yes, ang bongga ng nga reaksyon sa lumabas na video nina Kyline, Kobe Paras na magkasamang naglalakad sa kalsada ng BGC, The Fort.

Sa video nga ay makikitang magka-holding hands sina Kyline, Kobe, at kahit nakatalikod sila, kitang-kita ang bonggang body language nila, na ramdam mong may pagmamahal sa kanila.

May mga photo rin na kumalat na todo smile sila kasama ang iba pa nilang mga kaibigan.

At siyempre, pinutakti ng mensahe ng mga faney ang video na `yon, na popular nga sa Facebook, TikTok, ha! Heto nga ang reaksyon ng mga netizen:

“Every woman deserve a better man not just a boy, a real man. ‘Wag maging bitter sa kapwa babae okey. Everyone of us deserve a better love life.”

“Ano kaya masasabi ni mama’s boy?”

“Cute talaga ‘pag matangkad at maliit ang magdyowa.”

“Good for her.”

“Yan sure talaga na hindi mama’s boy hahaha.”

“Nakakakilig sila, sa totoo lang.”

“Si Kobe talaga ang deserve ni Kyline.”

“Not to bash her, pero akala ko ba hindi pa siya ready. Pero kinilig din ako, ha!”

“I’m not fan of Kyline pero bakit need to video or upload ang privacy nila? Naku pinagkakakitaan na naman ang mga artista.”

“Sabi niya hindi pa siya handa sa love life, anong nangyari?”

“Naku, baka matulad siya kay Andrea Brillantes, na nagka-boyfriend ng basketball player, pero hiwalay rin agad.”

“Seeing you happy makes me happy too. Love you.”

Oh, well! Hindi naman parehong baguhan sa pakikipagrelasyon sina Kyline, Kobe, kaya sure ako, na alam na alam naman nila ang mga pinasok nila!

Pero bongga, ‘di ba? (Dondon Sermino)