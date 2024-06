Francisco Alvarez, Mets ‘kinatay’ New York Yankees

NAGKALAT si second baseman Gleyber Torres sa opener ng Subway Series noong Martes, silat ang Yankees sa Mets 9-7, sa ikalawang laro nitong Miyerkoles, binangko na siya at pinag-start sa second si Oswaldo Cabrera.

Lalo lang nangamote ang Yankees sa pangalawang laro sa labanan ng dalawang teams ng New York sa Citi Field, sa ikalawang laro, pinaglaruan ng Mets ang pitchers ng Yankees para itakbo ang dambuhalang 12-2 win at walisin ang Subway Series.

Perpektong 3 for 3 sa plate si Francisco Alvarez, maagang pumitik ng homer at may tatlong RBIs para sa Mets, nagdagdag pa ng three-run drive si Tyrone Taylor.

Nakatsamba rin ng home run si Harrison Bader na may RBI double pa at nilamog ng Mets si Yankees rookie pitcher Luis Gil sa fifth inning, sa dalawang laro, pinaliguan ng Mets ang Yankees pitchers ng 7 homers, 21 runs at 24 hits.

Pagkatapos ng 87-minute rain delay sa fifth, bumawi si Aaron Judge ng two-run homer habang baon sa 7-0 ang Yanks pero kahit ang 287th home run ng slugger – pinantayan si Bernie Williams sa seventh place ng franchise history – ay hindi naisalba ang Yankees. (Vladi Eduarte)