Feeling daddy na? Marco Gumabao very supportive sa anak ni Cristine Reyes

Best boyfriend ang datingan ni Marco Gumabao para kay Cristine Reyes!

Paano ba naman kasi, sobrang supportive rin ni Marco sa anak ni Cristine na si Amarah! Nag-compete ang baby girl ni Cristine sa 2024 Asian Gymnastics Tournament na ginanap pa sa Australian International School sa Hong Kong.

Kahit sa abroad ginanap ang kompetisyon, siniguro ni Marco na present siya sa bagong milestone ni Amarah. Three medals lang naman ang naiuwi ng anak ni Cristine from the said event. Patunay na talagang may ibubuga si Amarah sa gymnastics!

Makikita nga sa Instagram video ni Cristine ang flexibility ng kanyang anak, kung saan nahagip din si Marco na mistulang feeling proud father habang bini-video-han si Amarah.

Matapos din ang awarding ay sinorpresa ni Marco ng flower si Amarah, at kita sa mukha ni Cristine na maging siya ay na-surprise rin sa gesture ng kanyang boyfriend.

“Grateful for the love and support from my family and my love, Marco,” sey nga ni Cristine tungkol sa support na ibinigay ni Marco sa kanyang anak.

Ang bonggang makita na kahit hindi pa sila kasal ay talagang very hands on and supportive si Marco sa family ni Cristine!

Kabog! (Carl Balasa)